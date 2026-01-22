Россияне смогут записываться к врачу через мессенджер MAX

Россияне получили возможность записываться к врачу через MAX. Об этом стало известно из пресс-релиза компании VK, которая анонсировала запуск новых сервисов для доступа к медицинским услугам в рамках сотрудничества с Минздравом.

По информации компании, две трети регионов России уже внедрили возможность записи к врачу через чат-бота или мини-приложение в мессенджере. Пользователи могут не только записаться на консультацию, но и перенести дату приёма или отменить визит. Услуга доступна в поиске мессенджера, а официальные чат-боты имеют галочку верификации для повышения доверия пользователей.

Для первой записи пользователям необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номер СНИЛС и авторизоваться на портале «Госуслуги». После этого услуга будет доступна по упрощенной схеме. Замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков прокомментировал нововведение, отметив, что внедрение таких технологий способствует повышению доступности медпомощи и улучшению взаимодействия граждан с системой здравоохранения. В дальнейшем планируется расширение функционала, включая телемедицинские консультации и подписание согласий на медицинское вмешательство.