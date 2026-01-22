Россиянам рассказали о наказании за частые перекуры

По словам юристов, за частые перекуры сотрудникам грозит дисциплинарная ответственность, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании. Отмечается, что при этом оштрафовать сотрудника за перекуры на работе руководитель не может, так как это не предусмотрено Трудовым кодексом.

