Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
-11°
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-17°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 77.00 / 77.20 22/01 16:10
Нал. EUR 90.00 / 91.24 22/01 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
3 часа назад
278
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
894
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 869
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам назвали лидеров рейтинга работодателей

Так, ВТБ снова признан одним из лучших работодателей России, заняв вторую строчку рейтинга работодателей HeadHunter по итогам 2025 года. Банк удерживает эту позицию среди крупнейших компаний всех отраслей второй год подряд.

В рейтинг вошли около 1800 компаний со всей страны, исследование охватывает 41 отрасль бизнеса. На этапе голосования за финалистов было отдано 692 тысячи голосов соискателей со всей страны.

В течение 2025 года ВТБ, следуя своей стратегии, активно нанимал сотрудников и проводил системную работу по развитию бренда работодателя. Для укрепления имиджа банка как одного из самых надежных и привлекательных работодателей банк запустил обновленный карьерный сайт, провел федеральную рекламную кампанию с охватом свыше 50 миллионов человек, кратно увеличил охват аудитории в социальных сетях и значительно расширил партнёрство с ведущими вузами России. Параллельно банк реализовал комплекс результативных мер, направленных на улучшение условий труда сотрудников и их профессиональное и личностное развитие.

Банк ВТБ стабильно занимает лидирующие места в рейтингах работодателей: в рейтинге Forbes банк в пятый раз получил наивысший «платиновый» статус, а в рейтинге РБК второй раз вошел в первую группу компаний-лидеров, набравших наивысшие баллы по основным критериям оценки.