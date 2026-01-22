Роспотребнадзор: вакцину против птичьего гриппа готовят к серийному производству

Отмечается, что вакцина для людей против штамма H5N1 находится на стадии клинических испытаний. Ее готовят к серийному производству на случай пандемии.

В России вакцина против птичьего гриппа проходит клинические испытания. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцина для людей против штамма H5N1 находится на стадии клинических испытаний. Ее готовят к серийному производству на случай пандемии.