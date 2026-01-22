РОАД: почти половину цены новой иномарки в России составляют акцизы и пошлины

На начало 2026 года около 44% стоимости нового импортного автомобиля в России приходится на акцизы, пошлины и различные сборы. Об этом сообщает ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

На начало 2026 года около 44% стоимости нового импортного автомобиля в России приходится на акцизы, пошлины и различные сборы. Об этом сообщает ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В абсолютных цифрах это примерно 1,18 миллиона рублей, включая таможенный сбор (4,9 тысячи рублей), пошлину (135 тысяч рублей), НДС (279,7 тысячи рублей), акциз (9,45 тысячи рублей) и утилизационный сбор (800,8 тысячи рублей). Стоимость самой машины составляет около 900 тысяч рублей, доставка — 350 тысяч, а суммарная маржа дистрибьютора и дилера — 280 тысяч рублей.

Минпромторг России отметил, что из-за ограничений в государственных реестрах невозможно определить точное количество заводов по утилизации автомобилей. Действующее постановление правительства № 2343 от 29 декабря 2020 года не позволяет выделить такие предприятия отдельно, хотя реестр охватывает деятельность по обращению с отходами, передают «Ведомости».