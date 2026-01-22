Пять пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки

За сутки инспекторы ДПС выявили 306 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявлено более 50 нарушений, связанных с тонировкой, а также 17 нарушений допустили водители грузовых автомобилей.