Полицейские задержали мужчину, угрожавшего зарезать жену в Сасовском районе

В местный отдел полиции обратилась 48-летняя жительница села Темирево и сообщила, что дома пьяный муж угрожал зарезать ее кухонным ножом. Всё началось после того, как она высказала ему, что он не помогает ей по дому, а только пьёт. Супруг воспринял сказанное за укор и схватился за нож.

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего зарезать жену в Сасовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге правоохранители выехали на место и задержали 74-летнего мужчину. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.