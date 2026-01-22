Поэтессу Веру Полозкову* объявили в розыск в России

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Полозкова Вера Николаевна», — говорится в карточке в базе розыска. По какой статье разыскивают женщину, не уточняется. * Включена в перечень террористов и экстремистов в России.