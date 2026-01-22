Пенсионерка в Пронском районе украла 15 тысяч рублей с чужой карты

В Пронском районе полицейские раскрыли кражу с банковского счета 23-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

По данным следствия, потерпевший приехал в Новомичуринск и случайно обронил карту, на обороте которой были записаны четыре цифры пин-кода. На следующий день 62-летняя женщина нашла карту и, попробовав указанный код, обналичила 15 тысяч рублей.

Полицейские изъяли похищенные деньги, а злоумышленницу доставили в отдел МВД. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, максимальная санкция по которой — до шести лет лишения свободы.