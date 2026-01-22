Около гипермаркета «Европа» починили светофор
Светофор на перекрестке улиц Советской Армии — Новоселов начал работу после ремонта. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе горадминистрации. По данным мэрии, причиной поломки было повреждение кабеля под землей.
Напомним, рязанцы сообщали, что светофор не работал с 15 января, на участке образовывались пробки. Отремонтировать его обещали до конца этой недели.