Около гипермаркета «Европа» починили светофор

Светофор на перекрестке улиц Советской Армии — Новоселов начал работу после ремонта. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе горадминистрации. По данным мэрии, причиной поломки было повреждение кабеля под землей.