МВД предложило продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID до 2027 года

МВД России предложило продлить эксперимент с заблаговременной регистрацией иностранных граждан в мобильном приложении RuID до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает пресс-службв ведомства.

Проект постановления правительства предусматривает продолжение апробации правил въезда и выезда иностранцев, включая подачу электронного заявления и сдачу биометрии через приложение RuID.

С 1 июля 2026 года иностранцы, въезжающие в Россию без визы для работы или учебы, будут обязаны заполнять и направлять такое заявление. В МВД отметили, что эта мера станет частью формирования цифрового профиля иностранного гражданина и позволит перевести миграционные услуги в полностью цифровой формат.

В ведомстве добавили, что цифровой профиль упростит получение госуслуг и даст возможность заранее узнать о возможных ограничениях или запретах на въезд в Россию.