Нововведения позволят людям с инвалидностью оставаться в своих креслах-колясках с электроприводом вплоть до выхода на посадку. Исключение — только кресла с несъемными аккумуляторными батареями. Ранее такую технику требовалось сдавать в багаж, а передвигаться по аэропорту на ней запрещалось.

Минтранс упростит процедуры в аэропортах для инвалидов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники аэропортов будут обязаны оказывать персональную помощь людям с ограниченными возможностями: помогать с ручной кладью, сопровождать при прохождении всех видов контроля и обеспечивать приоритетную посадку на борт. В строящихся аэропортах также создадут специальные места для выгула собак-проводников.

На сайтах аэропортов будет размещаться информация о доступных услугах для людей с ОВЗ.

Фото: пресс-служба Минтранса.