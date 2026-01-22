«Известия»: танковые батальоны ВС России усилят беспилотниками

В батальонах начали формировать подразделения беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки артиллерийского огня. «БПЛА, которые будут действовать в интересах танкового батальона, повысят его боевую эффективность и позволят сократить потери», — допустил военный эксперт Юрий Лямин. Танкисты быстро сообщат о целях, что сократит время между обнаружением объекта и его поражением. Это позволит танкам быстрее покидать огневые позиции, снижая риск ответного огня.