«Известия»: танковые батальоны ВС России усилят беспилотниками
В батальонах начали формировать подразделения беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки артиллерийского огня. «БПЛА, которые будут действовать в интересах танкового батальона, повысят его боевую эффективность и позволят сократить потери», — допустил военный эксперт Юрий Лямин. Танкисты быстро сообщат о целях, что сократит время между обнаружением объекта и его поражением. Это позволит танкам быстрее покидать огневые позиции, снижая риск ответного огня.
Танковые подразделения российской армии оснастят беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.
В батальонах начали формировать подразделения беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки артиллерийского огня.
«БПЛА, которые будут действовать в интересах танкового батальона, повысят его боевую эффективность и позволят сократить потери», — допустил военный эксперт Юрий Лямин.
Танкисты быстро сообщат о целях, что сократит время между обнаружением объекта и его поражением. Это позволит танкам быстрее покидать огневые позиции, снижая риск ответного огня.