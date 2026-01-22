Илон Маск допустил, что к 2031 году ИИ может стать умнее всего человечества

«Полагаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу этого года или не позднее следующего года. Затем, возможно, к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества», — заявил Илон Маск.

Американский миллиардер Илон Маск допустил, что ИИ может стать умнее всего человечества к 2031 году. Его слова 22 января передало ТАСС.

