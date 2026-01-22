Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
4 часа назад
315
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 577
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
899
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 878
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ДТП с маршруткой в Рязани перегородило проезд по улице Новоселов
Авария случилась на улице Новоселов между остановками «Шереметьево» и «Сбербанк». В ДТП попала легковушка и маршрутка № 33. Как рассказали очевидцы, пострадавших нет. Пассажиров выпустили из маршрутки. Из-за аварии перегорожена вся улица Новоселов. Собралась большая пробка, водители разворачивают авто, чтобы объехать место ДТП.

В Рязани случилось ДТП с маршруткой, на месте собралась пробка. Об этом 22 января сообщила корреспондент РЗН. Инфо.

Авария случилась на улице Новоселов между остановками «Шереметьево» и «Сбербанк». В ДТП попала легковушка и маршрутка № 33. Как рассказали очевидцы, пострадавших нет. Пассажиров выпустили из маршрутки.

Из-за аварии перегорожена вся улица Новоселов. Собралась большая пробка, водители разворачивают авто, чтобы объехать место ДТП.