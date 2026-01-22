ДТП с маршруткой в Рязани перегородило проезд по улице Новоселов

Авария случилась на улице Новоселов между остановками «Шереметьево» и «Сбербанк». В ДТП попала легковушка и маршрутка № 33. Как рассказали очевидцы, пострадавших нет. Пассажиров выпустили из маршрутки. Из-за аварии перегорожена вся улица Новоселов. Собралась большая пробка, водители разворачивают авто, чтобы объехать место ДТП.