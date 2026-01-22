Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
-11°
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-17°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 77.00 / 77.20 22/01 16:10
Нал. EUR 90.00 / 91.24 22/01 16:10
Аналитика ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей, показав рост на 16% (+9 трлн рублей). Общий объем пассивов в рублях увеличился на 18% (+9,5 трлн) до 63 трлн. Портфель сбережений в иностранной валюте в 2025 году сократился на 12%. Таковую аналитику предоставили в ВТБ.

В декабре прошлого года рублевый рынок сбережений продемонстрировал уверенный рост, который поддерживался все еще высокими ставками по накопительным продуктам. Прирост составил 7% (+4,3 трлн).

«Уверенный рост рублевых сбережений в декабре прошлого года на фоне высоких ставок стал закономерным финалом года, который стал „временем вкладчика“. Накопление стало осознанным процессом и фундаментом на будущее для многих россиян, которые в том числе отложили крупные покупки. Рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. По нашим прогнозам, рост рынка сбережений продолжится и в этом году, пусть и более умеренными, но все еще двузначными темпами», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Текущие ставки все еще обеспечивают выгодный безрисковый пассивный доход. Этот год также пройдет под эгидой сберегательной модели», — добавил спикер.