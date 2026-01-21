Жителям рязанской деревни восстановили электроснабжение
Жителям рязанской деревни восстановили электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети».
Напомним, жители деревни Акулово в Клепиковском районе остались без света из-за повреждения воздушной линии ЛЭП. Оно было вызвано падением деревьев и ледяной корки на проводах.
