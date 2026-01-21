Жителей Рыбного попросили не парковаться на улице Почтовой

Жителям рассказали, что 22 января управляющая компания будет проводить работы с вышкой вдоль дома № 14 по улице Почтовой. «Просьба с 7:00 часов до 12:00 часов не парковать личные автомобили на проезжей части, чтобы дать возможность технике работать беспрепятственно», — отметили в посте.