Жителей Касимовского округа предупредили об отключении электроэнергии
В четверг, 22 января, в Касимовском округе запланированы ремонтные работы с временным отключением электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
С 09:20 до 16:00 без света останется микрорайон Лесок.
В администрации Касимовского округа извинились перед жителями за доставленные неудобства и попросили учитывать информацию при планировании дел.