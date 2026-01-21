Жителей Касимовского округа предупредили об отключении электроэнергии

В четверг, 22 января, в Касимовском округе запланированы ремонтные работы с временным отключением электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

С 09:20 до 16:00 без света останется микрорайон Лесок.

В администрации Касимовского округа извинились перед жителями за доставленные неудобства и попросили учитывать информацию при планировании дел.