ВТБ: россияне стали чаще переводить деньги за рубеж

По итогам 2025 года россияне совершили более 13 млн переводов в зарубежные страны — в шесть раз больше, чем за предыдущий год. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Общий объем операций превысил 294 млрд и вырос в 5,8 раз.

«По итогам прошлого года видим растущий спрос на переводы за рубеж, поэтому продолжим развивать не только исходящие, но и входящие переводы для наших клиентов. Стабильная динамика операций поддерживает популярность таких решений. В этом году особое внимание уделим расчетам физлиц в Китае и сервису оплаты товаров по QR-коду за рубежом. Все это позволит нам нарастить объем трансграничных переводов розничных клиентов вдвое в этом году», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

Чаще всего россияне переводили деньги в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Китай и Казахстан. Основные цели операций — помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также пополнение счетов для целей путешествий. Средний чек операции составил 22 тысячи рублей.

Клиенты банка могут переводить деньги более чем в 150 стран мира.

Оплата товаров по QR-коду за рубежом доступна в трех странах: Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане. С момента запуска клиенты совершили свыше 36 тысяч операций на сумму более 142 млн рублей.