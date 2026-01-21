Водитель «ВАЗа» едва не устроил ДТП в Рязани, момент попал на видео
Инцидент произошел на улице Новоселов, напротив КДЦ «Октябрь». На кадрах видно, что водитель отечественной легковушки выехал со второстепенной дороги и едва не столкнулся с движущимся по главной автомобилем. «Спасибо хорошим тормозам, иначе было бы очередное ДТП», — отметил один из водителей.
Водитель «ВАЗа» едва не устроил ДТП в Рязани, момент попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано у рязанских водителей».
