Власти РФ будут контролировать курьеров

Для работы в сфере доставки нужно будет зарегистрироваться в реестре, получить разрешение, пройти медосмотр и сдать тест на ПДД. Курьерские компании хотят обязать страховать ответственность за вред здоровью или имуществу третьих лиц, включая роботов-доставщиков.