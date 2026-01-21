В Свердловской области подросток ударил ножом не уступившую ему дорогу женщину

В Свердловской области в канун Рождества 15-летний подросток по имени Артем зарезал 47-летнюю Наталью, не уступившую ему дорогу в подъезде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Женщина возвращалась домой из магазина, когда столкнулась с юношей, который, по словам местных жителей, ранее вызывал опасения у односельчан. По некоторым данным, у подростка имелись проблемы с психикой.

Уточняется, что Артем внезапно достал нож и нанес удар в живот Наталье, после чего спокойно ушел. Женщина смогла добраться до своей квартиры, где родственники вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось.

Фото: Плохие новости.