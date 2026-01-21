В Рязанской области за сутки поймали 4 пьяных водителя

Инспекторы ДПС за сутки выявили 322 нарушения ПДД. 4 водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения, еще 1 водитель, от прохождения медицинского освидетельствования отказался, еще один водитель сел за руль пьяным повторно. Помимо этого, выявлено 97 нарушений, связанных с тонировкой. 13 нарушений допустили водители грузовых автомобилей.