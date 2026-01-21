В Рязанской области отключат свет 23 января
В Рыбном отключат электричество 23 января. Об этом сообщили в АО «РОЭК». В этот день света не будет с 10:00 до 14:00 на следующих улицах: Театральная, Пионерская, Радужная, Заречная, 2-я Заречная, 1-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Паровозная, Солнечная, Деповская. Уточняется, что в это время будут проводиться ремонтные работы на ЗТП-13.
