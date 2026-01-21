В Рязанской области мужчина лишился прав за пьяную езду

29-летнего жителя Можаров Сараевского округа лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 45 тысяч за пьяное вождение. Такое решение было принято мировым судьей 20 января, передает ИД «Пресса». Выяснилось, что 4 января мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21213, находясь под воздействием алкоголя. Его остановили сотрудники ГИБДД и проверили с помощью алкотестера, который показал 0,856 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили административный протокол по статье 12.8 часть 1 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), который затем передали на рассмотрение мировому судье.

