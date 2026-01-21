В Рязани поймали мигранта с поддельными правами

В Рязани полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 21-летний мигрант из Средней Азии. При проверке документов у молодого человека обнаружили водительские права, которые показались инспекторам подозрительными. Экспертиза подтвердила, что удостоверение является подделкой. В результате, на иностранца завели уголовное дело за использование поддельных документов. По закону, ему может грозить наказание в виде ограничении свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года.