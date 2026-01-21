В РПЦ призвали критически относиться к «чудесам» на видео от ИИ

Руководитель отдела по культуре Песоченской епархии Владислав Береговой призвал верующих критически подходить к видео с «чудесами», сделанными искусственным интеллектом. Об этом пишет «Life.ru». Он подчеркнул, что подобные ролики могут выставить христиан на посмешище перед иноверцами и атеистами. Береговой отметил, что ежегодно появляются видео, которые, хотя и вызывают восторг у православных, часто оказываются простыми оптическими иллюзиями или результатом монтажа. Он призвал не поддаваться на уловки и сохранять здравый смысл.

Руководитель отдела по культуре Песоченской епархии Владислав Береговой призвал верующих критически подходить к видео с «чудесами», сделанными искусственным интеллектом. Об этом пишет «Life.ru».

Он подчеркнул, что подобные ролики могут выставить христиан на посмешище перед иноверцами и атеистами.

Береговой отметил, что ежегодно появляются видео, которые, хотя и вызывают восторг у православных, часто оказываются простыми оптическими иллюзиями или результатом монтажа. Он призвал не поддаваться на уловки и сохранять здравый смысл.

Напомним, в России хотят запретить «раздевающие» ИИ-сервисы.