В России с помощью ИИ научились выявлять признаки деменции
Российские ученые создали первые в мире часы когнитивного старения, которые с помощью искусственного интеллекта оценивают, соответствует ли уровень умственных способностей возрастной норме. Тест можно пройти онлайн, он занимает около 20 минут. Во время теста пользователю предлагается выполнить различные задания, и на основе их выполнения система анализирует более 300 параметров, связанных с памятью, вниманием и скоростью мышления. Если результаты показывают, что когнитивный возраст человека старше его реального возраста более чем на семь лет, ему советуют обратиться к врачу.

Российские ученые создали первые в мире часы когнитивного старения, которые с помощью искусственного интеллекта оценивают, соответствует ли уровень умственных способностей возрастной норме. Эта разработка принадлежит специалистам из Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, сообщают «Известия».

Тест можно пройти онлайн, он занимает около 20 минут. Во время теста пользователю предлагается выполнить различные задания, и на основе их выполнения система анализирует более 300 параметров, связанных с памятью, вниманием и скоростью мышления. Если результаты показывают, что когнитивный возраст человека старше его реального возраста более чем на семь лет, ему советуют обратиться к врачу.

Ранее диагностика ранних признаков деменции была возможна только в клиниках и требовала участия специалистов. Теперь же каждый может самостоятельно оценить состояние своего мозга и получить рекомендации по улучшению когнитивных функций.

Разработчики утверждают, что их система уже прошла проверку на пациентах с нейродегенеративными заболеваниями и показала хорошие результаты. Особенно полезна эта технология для людей старше 55 лет, которым рекомендуется проводить такую проверку каждый год.