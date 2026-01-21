В России предложили ограничить рекламу вредных продуктов

В России предложили ввести ограничения на рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, которая ориентирована на детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Екатерину Лещинскую, председателя Общероссийского движения «Здоровое Отечество». Она предложила установить временные ограничения на рекламу таких продуктов на телевидении и радио с 6:00 до 23:00, а также запретить платное продвижение в интернете, особенно в контенте для детей. В документе говорится о необходимости составить список продуктов, которые подпадают под эти ограничения, совместно с Минздравом и Госдумой.

По словам Лещинской, эта инициатива не против пищевой промышленности, а направлена на защиту детей, которые могут не понимать рекламные сообщения. Она отметила, что реклама таких продуктов может способствовать развитию ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у детей.

