В России хотят запретить «раздевающие» ИИ-сервисы

Депутаты Госдумы предложили Роскомнадзору запретить в России «раздевающие» нейросети. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Он отметил, что такие онлайн-ресурсы могут использоваться для унижения и оскорбления людей, особенно в школьной среде. По его мнению, распространение такого контента может нанести серьезный вред психическому состоянию и здоровью пострадавших. Издание «Известия» провело анализ и выяснило, что многие из этих сервисов позволяют быстро и бесплатно создать такие изображения, а за более качественные результаты могут взимать плату от 200 до 5000 рублей.

На данный момент действующее законодательство не учитывает особенности нейросетевых технологий, что затрудняет борьбу с такими сервисами. Злоумышленников можно привлечь к ответственности только по статьям о клевете и порнографии, но закон не упоминает о блокировке нейросервисов.

Эксперт Владимир Зыков считает, что необходимо внести изменения в закон «О защите информации» для более эффективного регулирования этой проблемы.