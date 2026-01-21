В РГРЭС рассказали о расчистке трансформаторных подстанций от снега

Отмечается, что после снегопадов работы по уборке снега продолжаются. «РГРЭС сохраняет режим повышенной готовности и ведёт постоянный мониторинг погодных условий, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение потребителей», — написали в посте.

Фото: РГРЭС.