В РГРЭС рассказали о расчистке трансформаторных подстанций от снега
Отмечается, что после снегопадов работы по уборке снега продолжаются. «РГРЭС сохраняет режим повышенной готовности и ведёт постоянный мониторинг погодных условий, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение потребителей», — написали в посте.
Фото: РГРЭС.