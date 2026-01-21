В Кремле высказались насчет возможных скачков инфляции

В Кремле не испытывают опасений по поводу возможного скачка инфляции, вызванного повышением налога на добавленную стоимость (НДС), которое привело к росту цен в начале 2026 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ЦБ России внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры для поддержания макроэкономической стабильности, передает URA.RU.

«Пока опасений нет. Центробанк мониторит ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимыми. До сих пор это удавалось», — отметил Песков. Он добавил, что правительство внимательно отслеживает процессы роста цен и при необходимости проведёт обсуждения с участием президента.

С начала 2026 года российский бизнес, в связи с увеличением ставки НДС, повысил цены на свои товары и услуги. По данным Торгово-промышленной палаты, в различных секторах рост цен составил от 5 до 20%. Росстат также зафиксировал увеличение цен в первые десять дней нового года. Прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2026 года установлен в пределах 4-5%.