Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.82 0.06 21/01
ЦБ EUR 91.2 1.04 21/01
Нал. USD 78.10 / 78.30 21/01 10:40
Нал. EUR 91.00 / 91.76 21/01 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 282
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
802
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 612
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 604
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Кремле высказались насчет возможных скачков инфляции
В Кремле не испытывают опасений по поводу возможного скачка инфляции, вызванного повышением налога на добавленную стоимость (НДС), которое привело к росту цен в начале 2026 года. «Пока опасений нет. Центробанк мониторит ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимыми. До сих пор это удавалось», — отметил Песков. Он добавил, что правительство внимательно отслеживает процессы роста цен и при необходимости проведёт обсуждения с участием президента. По данным Торгово-промышленной палаты, с начала 2026 года в различных секторах рост цен составил от 5 до 20%. Росстат также зафиксировал увеличение цен в первые десять дней нового года. Прогнозируемый уровень инфляции установлен в пределах 4-5%.

В Кремле не испытывают опасений по поводу возможного скачка инфляции, вызванного повышением налога на добавленную стоимость (НДС), которое привело к росту цен в начале 2026 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ЦБ России внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры для поддержания макроэкономической стабильности, передает URA.RU.

«Пока опасений нет. Центробанк мониторит ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимыми. До сих пор это удавалось», — отметил Песков. Он добавил, что правительство внимательно отслеживает процессы роста цен и при необходимости проведёт обсуждения с участием президента.

С начала 2026 года российский бизнес, в связи с увеличением ставки НДС, повысил цены на свои товары и услуги. По данным Торгово-промышленной палаты, в различных секторах рост цен составил от 5 до 20%. Росстат также зафиксировал увеличение цен в первые десять дней нового года. Прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2026 года установлен в пределах 4-5%.