В Коми сосед убил 14-летнюю девочку

В Коми мужчина убил 14-летнюю девочку. Об этом«КП-Коми».

Девочка пропала 19 января. Со ссылкой на региональный следком уточняется, что она ушла в школу утром в понедельник и не вернулась.

Подростка искали волонтеры и полицейские. Отмечается, что для координации поисков и расширения полномочий следователей было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ночь на среду, 21 января, следком подтвердил, что подросток убита.

Тело с признаками насильственной смерти нашли в одной из нежилых квартир в подъезде, где жили и погибшая, и подозреваемый.

Им оказался мужчина 1988 года рождения, который, как стало известно «КП-Коми», длительное время конфликтовал с семьей девочки. На данный момент он задержан, следствие планирует просить суд заключить его под стражу.

Фото взято из ориентировки ПСО «ЛизаАлерт» Республики Коми.