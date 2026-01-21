В Госдуме предложили призывать к ответственности банки за ложные блокировки карт россиян

Депутат Сергей Миронов предложил ввести компенсации за блокировку карт и счетов граждан в России. По его мнению, за каждый день приостановления операций следует начислять процент на сумму средств в размере доли от ключевой ставки ЦБ. Это необходимо для возмещения морального и материального ущерба, который несут граждане из-за блокировок, связанных с борьбой с мошенничеством. С начала года банки временно заблокировали 2-3 млн карт и счетов из-за расширения критериев подозрительных операций.

В Госдуме предложили призывать к ответственности банки за ложные блокировки карт россиян. Об этом сообщает «Газета. ру»,

Депутат Сергей Миронов предложил ввести компенсации за блокировку карт и счетов граждан в России. По его мнению, за каждый день приостановления операций следует начислять процент на сумму средств в размере доли от ключевой ставки ЦБ. Это необходимо для возмещения морального и материального ущерба, который несут граждане из-за блокировок, связанных с борьбой с мошенничеством.

С начала года банки временно заблокировали 2-3 млн карт и счетов из-за расширения критериев подозрительных операций.