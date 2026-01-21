FT: план США и ЕС по восстановлению Украины на $800 млрд сорвался

Согласование плана восстановления Украины на $800 млрд сорвано из-за разногласий между США и Европой по контролю над Гренландией, сообщает The Financial Times. Объявление «плана процветания» на Всемирном экономическом форуме в Давосе отложено, и пока «ничего не подписано». Европейские страны затрудняются сотрудничать с администрацией Трампа из-за спорных вопросов по Гренландии и ситуации в Газе, что отвлекает внимание от украинского урегулирования. Президент Зеленский ранее анонсировал привлечение $800 млрд через гранты, долги и частные взносы, включая создание фондов для экономики и гуманитарных нужд.

Объявление о «плане процветания» на сумму $800 млрд, которое должно было состояться на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отложено. Шесть собеседников издания подтвердили, что пока «ничего не подписано».

Один из чиновников отметил, что европейские страны не могут игнорировать действия США в отношении Гренландии, одновременно пытаясь сотрудничать с администрацией президента Дональда Трампа по другим вопросам, включая восстановление Украины. Споры вокруг Гренландии и ситуации в Газе отвлекли внимание от темы украинского урегулирования на предстоящем форуме.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал о планах привлечь $800 млрд для восстановления Украины за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

В рамках мирного плана также предусмотрено создание специальных фондов для восстановления экономики и решения гуманитарных проблем.