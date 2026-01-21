Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 359
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
816
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 663
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 670
Ученый рассказал, как уснуть за пять минут, если проснулись посреди ночи
Ученый Эндрю Хуберман поделился способом быстрого засыпания. Он отметил, что проблема ночных пробуждений часто усугубляется стрессом и тревогой, что не дает быстро вернуться в сон. В таких случаях необходимо сосредоточиться на дыхании и движении глаз. С закрытыми глазами нужно делать медленные, длинные выдохи и при этом плавно двигать глазами из стороны в сторону. Такой прием помогает снизить возбуждение нервной системы.

