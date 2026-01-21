Ученый рассказал, как уснуть за пять минут, если проснулись посреди ночи

Ученый Эндрю Хуберман поделился способом быстрого засыпания. Он отметил, что проблема ночных пробуждений часто усугубляется стрессом и тревогой, что не дает быстро вернуться в сон. В таких случаях необходимо сосредоточиться на дыхании и движении глаз. С закрытыми глазами нужно делать медленные, длинные выдохи и при этом плавно двигать глазами из стороны в сторону. Такой прием помогает снизить возбуждение нервной системы.

Ученый рассказал, как уснуть за пять минут, если проснулись посреди ночи. Об этом пишет URA.RU .

Ученый Эндрю Хуберман поделился способом быстрого засыпания. Он отметил, что проблема ночных пробуждений часто усугубляется стрессом и тревогой, что не дает быстро вернуться в сон.

В таких случаях необходимо сосредоточиться на дыхании и движении глаз. С закрытыми глазами нужно делать медленные, длинные выдохи и при этом плавно двигать глазами из стороны в сторону. Такой прием помогает снизить возбуждение нервной системы.