Ученый рассказал, как уснуть за пять минут, если проснулись посреди ночи
Ученый Эндрю Хуберман поделился способом быстрого засыпания. Он отметил, что проблема ночных пробуждений часто усугубляется стрессом и тревогой, что не дает быстро вернуться в сон. В таких случаях необходимо сосредоточиться на дыхании и движении глаз. С закрытыми глазами нужно делать медленные, длинные выдохи и при этом плавно двигать глазами из стороны в сторону. Такой прием помогает снизить возбуждение нервной системы.
