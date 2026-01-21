Ученые рассказали о первой комете 2026 года, которая завершит свой путь в апреле

Международный астрономический союз официально объявил об открытии первой кометы 2026 года, получившей название C/2026 A1 (MAPS). Об этом сообщили в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)». Комету впервые заметили 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS. На данный момент комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли и 300 миллионов километров от Солнца. По расчетам астрономов, новая комета завершит свой путь 4 апреля 2026 года, когда упадет на Солнце.

На данный момент комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли и 300 миллионов километров от Солнца. Ученые предполагают, что это небесное тело является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти тысячу лет назад и зафиксирована в рукописях Китая, Японии и Британии как ослепительно белая звезда с длинным хвостом.

По расчетам астрономов, новая комета завершит свой путь 4 апреля 2026 года, когда упадет на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).