У рыбновца изъяли участок и привлекли к ответственности за его простаивание

По данным РОссельхознадзора, сельскохозяйственный участок площадью 6,9 га, расположенный в Рыбновском районе, не использовался три года. Его собственника привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ему было выдано предписание о введении участка в сельскохозяйственный оборот, однако мужчина этого не сделал. Рязанца снова привлекли к административной ответственности и изъяли участок.

