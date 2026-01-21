Рязань
У рыбновца изъяли участок и привлекли к ответственности за его простаивание
По данным РОссельхознадзора, сельскохозяйственный участок площадью 6,9 га, расположенный в Рыбновском районе, не использовался три года. Его собственника привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ему было выдано предписание о введении участка в сельскохозяйственный оборот, однако мужчина этого не сделал. Рязанца снова привлекли к административной ответственности и изъяли участок.

У рыбновца изъяли участок и привлекли к ответственности за его простаивание. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, сельскохозяйственный участок площадью 6,9 га, расположенный в Рыбновском районе, не использовался три года.

Его собственника привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ему было выдано предписание о введении участка в сельскохозяйственный оборот, однако мужчина этого не сделал.

Рязанца снова привлекли к административной ответственности и изъяли участок.