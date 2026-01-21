Трудоустройство «по знакомству» остается самым эффективным в 2026 году — опрос

Личные связи и рекомендации по-прежнему считаются самым эффективным способом устроиться на «хорошую работу». Так считают 56% участников опроса бизнес-центра Rublevo Business Park, в котором приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Личные связи и рекомендации по-прежнему считаются самым эффективным способом устроиться на «хорошую работу». Так считают 56% участников опроса бизнес-центра Rublevo Business Park, в котором приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Главным критерием при выборе работы респонденты назвали высокую зарплату: 85,4%. Также важными оказались стабильность с перспективой карьерного роста и гибкий график — по 58,5%. Престиж компании оказался наименее значимым фактором.

Большинство опрошенных считают, что профессиональная компетентность сегодня — это сочетание профильных знаний и гибких навыков (41,5%) или умение разбираться в смежных сферах (31,7%).

Более половины респондентов (56,1%) уверены, что для карьерного успеха важнее способность быстро учиться и адаптироваться, чем наличие диплома. В самообразование планируют инвестировать 68,3% опрошенных.