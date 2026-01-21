Трамп присвоил США победу во Второй мировой войне

«Если бы не мы, то все бы сейчас говорили на немецком языке, может быть, немного на японском», — заявил американский лидер. Также он отметил, что Соединённые Штаты допустили ошибку, «вернув» Гренландию Дании.

Дональд Трамп приписал США победу во Второй мировой войне. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Фото: соцсети.