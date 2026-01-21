Тарифы на захоронение токсичного мусора в Рязани увеличились

Возросла стоимость размещения одной тонны токсичных отходов на санкционированной свалке. Данную услугу в Рязани предоставляет МУП «Эколозащита». Тариф на захоронение одной тонны токсичных отходов четвертого класса опасности составит 4 тысячи 767 рублей, а третьего класса опасности — 4 тысячи 910 рублей. Напомним, в 2025 году размещение тонны отходов четвертого класса стоило 4 тысячи 536 рублей, третьего — 4 тысячи 672 рубля.