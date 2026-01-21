В Верховном суде РФ поддержали наказание за отрицание геноцида советского народа

Верховный суд РФ поддержал законопроект Ольги Занко о введении уголовной ответственности за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа. Закон направлен на усиление защиты памяти жертв Великой Отечественной войны. В отзыве суда отмечается отсутствие принципиальных замечаний, документ поддержан. В Уголовный кодекс РФ предлагается ввести три новых состава преступлений, предусматривающих наказание за уничтожение захоронений и памятников жертв геноцида, отрицание факта геноцида и оскорбление их памяти.

Законопроект, разработанный Занко, направлен на усиление уголовно-правовой защиты памяти жертв геноцида, произошедшего в годы Великой Отечественной войны. В официальном отзыве Верховного суда отмечается отсутствие принципиальных замечаний к документу, в связи с чем он поддерживается.

Предлагаемые изменения в Уголовный кодекс РФ вводят три новых состава преступлений, которые предусматривают уголовную ответственность за действия, направленные на уничтожение захоронений и объектов, увековечивающих память жертв геноцида, а также за отрицание факта геноцида и оскорбление памяти его жертв.