Рязанские полицейские задержали курьера мошенников из Москвы

Рязанские полицейские задержали курьера мошенников из Москвы. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

80-летний рязанец рассказал полицейским, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник заявил, что пенсионер может потерять сбережения, если купюры не будут задекларированы в банке.

Неизвестный предложил передать наличные работнику банка, который проведет необходимые операции и вернет деньги. Рязанец выполнил указания. Он отдал 450 тысяч рублей мужчине, который подъехал к его дому. Вскоре пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Оперативники установили личность злоумышленника — им оказался 49-летний житель города Москвы. Полицейские задержали курьера в столице.

Выяснилось, что мужчина работает на зарубежный колл-центр курьером. По данным полицейских, он причастен еще к нескольким мошенничествам в отношении жителей Москвы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Расследование продолжается.