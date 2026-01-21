Рязанцы не получили ни одного штрафа за запуск салютов в новогодние праздники

«В главное управление информация о нарушении юридическими или физическими лицами, в том числе несовершеннолетними, запрета на использование пиротехнических изделий в указанный период не поступала. Административные протоколы сотрудниками главного управления по данному виду нарушений не составлялись», — написали в ведомстве по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области. Кроме того, в региональном МЧС подчеркнули, что за весь праздничный период не зарегистрировано ни одного пожара, вызванного неосторожным обращением с пиротехникой.

В новогодние каникулы в регионе не было зафиксировано ни одного случая привлечения рязанцев к административной ответственности за нарушение запрета на использование пиротехники. Об этом сообщили в региональных ведомствах в ответ на запрос редакции РЗН. инфо.

Напомним, запрет на использование фейерверков, петард, салютов в населенных пунктах Рязанской области действовал с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

За нарушение был предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 750 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. При повторном нарушении сумма штрафа удваивалась.

Однако некоторые рязанцы проигнорировали запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь.