Рязанцам рассказали о погоде 22 января

В области будет облачно. Ночью прогнозируют небольшой снег, днем осадков не ожидается. На дорогах — гололедица. Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −15…−10°С, днем — −11…−6°С.