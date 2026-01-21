Россияне смогут увидеть ромбовидный парад планет

Россияне смогут увидеть ромбовидный парад планет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученых, ромбовидный парад планет начнется 21 января в 18.48 по московскому времени и продлится около суток.

Меркурий, Венера и Марс будут видны на очень малом угловом расстоянии от Солнца.