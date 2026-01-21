Россияне смогут увидеть Олимпийские игры-2026

Отмечается, что в РФ впервые Okko покажет Олимпийские игры. Зрители смогут смотреть все соревнования, церемонии открытия и закрытия, а также финалы в реальном времени и записи с любого устройства. Это новая веха в цифровом спорте. «Для российских поклонников спорта это прекрасная возможность быть в курсе ключевых событий года и поддерживать связь с мировым спортивным сообществом», — отметил Дегтярёв.

Онлайн-кинотеатр Okko стал официальным транслятором зимних Олимпийских игр 2026 года, запланированных в Италии на период с 6 по 22 февраля. Об этом РБК рассказал министр спорта Михаил Дегтярёв.

