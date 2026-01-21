РОАД: цена легковушки в РФ может вырасти на 10% в 2026 году

Также спикер рассказал, что ещё со второй половины 2025 года начались снижения скидок на новые автомобили. Это продолжится и в текущем году, влияя на среднюю цену, хотя в В 2025 году она составила 3,54 млн рублей.

В 2026 году средняя цена нового легкового автомобиля в России может вырасти примерно на 10% и составит около 3,85 млн рублей. Об этом ТАСС заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Однако глава РОАД считает рост средней цены на более чем 10% маловероятным, прогнозируя увеличение лишь на 3-4% при изменении экономических условий. В 2026 году продажи новых и легких коммерческих автомобилей останутся на уровне 2025 года — около 1,4 млн единиц, а продажи автомобилей с пробегом сохранятся на уровне 7 млн единиц.