Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.82 0.06 21/01
ЦБ EUR 91.2 1.04 21/01
Нал. USD 78.29 / 78.30 21/01 16:00
Нал. EUR 91.00 / 91.76 21/01 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 359
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
816
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 663
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
РОАД: цена легковушки в РФ может вырасти на 10% в 2026 году
Также спикер рассказал, что ещё со второй половины 2025 года начались снижения скидок на новые автомобили. Это продолжится и в текущем году, влияя на среднюю цену, хотя в В 2025 году она составила 3,54 млн рублей.

В 2026 году средняя цена нового легкового автомобиля в России может вырасти примерно на 10% и составит около 3,85 млн рублей. Об этом ТАСС заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Также спикер рассказал, что ещё со второй половины 2025 года начались снижения скидок на новые автомобили. Это продолжится и в текущем году, влияя на среднюю цену, хотя в В 2025 году она составила 3,54 млн рублей.

Однако глава РОАД считает рост средней цены на более чем 10% маловероятным, прогнозируя увеличение лишь на 3-4% при изменении экономических условий. В 2026 году продажи новых и легких коммерческих автомобилей останутся на уровне 2025 года — около 1,4 млн единиц, а продажи автомобилей с пробегом сохранятся на уровне 7 млн единиц.