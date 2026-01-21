Путин заявил о возможном продлении работы детских садов
Правительство прорабатывает вопрос продления времени работы детских садов, чтобы родителям было удобнее забирать детей после рабочего дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Правительство прорабатывает вопрос продления времени работы детских садов, чтобы родителям было удобнее забирать детей после рабочего дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Другие заявления президента:
- Ключи от купленных квартир должны выдаваться гражданам вовремя — здесь необходима системная работа с застройщиками.
- Льготные лекарственные препараты должны быть доступны во всех регионах страны.
- Все меры в сфере демографии и поддержки семей должны приниматься с учетом мнения граждан.
Фото: сайт Кремля.